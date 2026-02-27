Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает не только питание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширяется благодаря запуску новых программ поддержки граждан постарше, сообщает Politeka.net.

Инициативу реализует фонд "Каритас Полтава" совместно с Caritas Luxembourg и Caritas Austria.

В обществе открыто социально-реабилитационное пространство для лиц от 60 лет, в том числе внутренне перемещенных. Услуги предоставляются бесплатно тем, кто нуждается в регулярном сопровождении.

В центре проводят базовые медицинские осмотры: измеряют АД, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют электрокардиограмму. Также доступны физиотерапевтические процедуры – магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия и сеансы в соляной комнате. Отдельно производят лечебную гимнастику для поддержания подвижности и общего тонуса.

Психолог предоставляет индивидуальные и групповые консультации, помогая снизить стресс и улучшить эмоциональное состояние.

Для активного досуга организуют арттерапию, кинопоказы, читательские встречи, музыкальные и танцевальные мероприятия, а также творческие мастер-классы. Такой комплексный подход способствует общению и социализации пожилых людей.

Каждый день посетителям предлагают горячие обеды. Именно через комплексную модель реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, сочетая питание с медицинскими и социальными услугами.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24.

Жителям советуют заранее проверять объявления и приходить вовремя, чтобы воспользоваться всеми возможностями без очередей. Организаторы подчеркивают, что проект направлен на стабильную поддержку старшего поколения в условиях военного времени.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области обеспечивает не только питание, но и медицинское сопровождение и возможности для социальной активности, поддерживая здоровье и самочувствие пожилых людей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.