Именно в комплексном формате действует гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширяется благодаря запуску новых программ поддержки граждан преклонных лет, сообщает Politeka.net.

Инициатива направлена ​​на местных жителей и внутренне перемещенных лиц старше 60 лет.

Проект реализует фонд "Каритас Полтава" в партнерстве с Caritas Luxembourg и Caritas Austria. В рамках программы в общине открыли социально-реабилитационный центр, где бесплатно предоставляют комплекс услуг нуждающимся в регулярном сопровождении.

В заведении проводят базовые медицинские обследования: измеряют АД, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют электрокардиограмму. Доступны физиотерапевтические процедуры, включая магнитотерапию, УВЧ, прессотерапию, а также сеансы в соляной комнате. Отдельное внимание уделяется лечебной гимнастике для поддержания подвижности и общего тонуса.

Психолог работает как индивидуально, так и с группами, помогая снизить стресс и улучшить эмоциональное состояние. Для досуга организуют арттерапию, кинопоказы, читательские встречи, музыкальные и танцевальные события, творческие мастер-классы.

Каждый день посетителям подают горячие обеды. Именно в комплексном формате действует гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, сочетая питание, медицинские услуги и социальную поддержку.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24. Жителям рекомендуют следить за обновлениями и приходить в соответствии с графиком, чтобы получить услуги без лишнего ожидания.

Организаторы отмечают, что инициатива имеет долгосрочную цель обеспечить стабильную опору старшему поколению в условиях военного времени и постепенно расширять перечень доступных сервисов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.