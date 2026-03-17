Субсидії у Полтавській області залишаються важливою державною підтримкою для пенсіонерів, тож розповідаємо про це більше.

Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області можна оформити за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду України або подати документи особисто, повідомляє Politeka.

Про те, як отримати субсидію для пенсіонерів у Полтавській області, розповіи у ПФУ.

Онлайн-подача передбачає реєстрацію або авторизацію у кабінеті громадянина на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису або BankID.

Після входу в систему потрібно обрати послугу “Заява на субсидію” в меню Послуги. Перед оформленням заяви важливо перевірити особисті дані у профілі користувача та оновити їх за необхідності.

Далі потрібно вказати адресу, за якою планується отримання субсидії для пенсіонерів у Полтавській області, і визначити, чи потрібна допомога на оплату житлово-комунальних послуг.

В електронній формі слід обрати конкретні послуги з переліку, заповнити всі необхідні поля, зазначити IBAN рахунок для нарахування коштів та додати інформацію про всіх зареєстрованих у помешканні осіб і родичів.

Для внутрішньо переміщених осіб або орендодавців необхідно вказувати лише тих, хто фактично проживає у житлі. Після перевірки даних заяву підписують електронним підписом та надсилають на розгляд.

Документи також можна подати офлайн. Починаючи з 1 грудня, громадяни можуть звертатися особисто до сервісного центру Пенсійного фонду України або надіслати документи поштою на адресу відповідного органу.

Окремо у Пенсійному фонді зазначають, що для виплат на тверде або рідке пічне побутове паливо враховуються доходи членів домогосподарства за попередній календарний рік.

