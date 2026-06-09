Новый график движения поездов в Ровенской области может корректироваться в зависимости от потребностей пассажиров и эксплуатационной ситуации на маршрутах.

Новый график движения поездов в Ровенской области начал действовать на пригородном участке Здолбунов - Луцк, передает издание Politeka.

Изменения касаются частоты курсирования отдельных рейсов, обеспечивающих сообщение между населенными пунктами двух соседних регионов. Обновленный порядок вступил в силу с начала июня.

В частности, поезд №6361 сообщением Здолбунов — Луцк теперь осуществляет рейсы каждый день, за исключением пятницы и субботы.

Информацию об этом сообщили в Укрзализныце.

Также корректировки затронули маршрут №6352 Луцк — Здолбунов. Начиная с 6 июня этот рейс выполняется ежедневно, кроме выходных дней.

В Укрзализныце отмечают, что новый график движения поездов в Ровенской области был введен для оптимизации пригородного сообщения и учета актуального пассажиропотока.

Путешественникам рекомендуют заранее проверять время отправления и прибытия перед поездкой во избежание неудобств при планировании маршрута.

Актуальную информацию о расписании можно уточнять через официальные сервисы перевозчика.

Новый график движения поездов в Ровенской области может корректироваться в зависимости от потребностей пассажиров и эксплуатационной ситуации на маршрутах.

Кроме того, в Ровенской области стало известно о подорожании проезда.

Причины смены тарифов остаются типичными для транспортной отрасли: подорожание горючего, рост стоимости запчастей и увеличение расходов на обслуживание автобусов. Отдельно перевозчики отмечают необходимость повышения зарплат водителям, что также влияет на экономику маршрутов.

В Сарнах городские власти публично объяснили решение, отметив, что новый тариф стал компромиссным вариантом после переговоров с бизнесом.

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