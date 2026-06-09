Новый график движения транспорта в Виннице будет введен со следующей недели из-за плановых работ по обновлению дорожного покрытия на центральном участке города, сообщает Politeka.

Ограничения будут действовать в период с 10 июня по 15 июля на части улицы Соборной. Речь идет о нечетной стороне от Хлебной до Театральной, где коммунальные службы будут проводить устранение деформаций полотна и восстановление покрытия.

В городском совете отметили, что при выполнении работ часть маршрутов оставят без изменений. В частности, автобусы №4, 5, 7, 11, 19, 21, 24 и 32 продолжат движение Соборной в обоих направлениях по привычным схемам.

Без корректировок будут работать и троллейбусы с автономным ходом №16, 20 и 22, а также линии №4, 5, 10, 11, 12, 14, 17, 18 и 19, которые сохранят стандартные траектории курсирования.

В то же время, новый график движения транспорта в Виннице предусматривает изменения для части троллейбусных маршрутов, которые будут объезжать ремонтную зону.

Троллейбусы №3, 9, 13 и 15 в направлении улицы Киевской будут курсировать альтернативным путем через Соборную, Брацлавскую, Нансена и проспект Коцюбинского с последующим выездом на основную магистраль.

Маршрутные такси №5А, 10А, 23А и 28А будут работать без корректировки движения, сохраняя стандартные направления перевозок в двух направлениях.

В департаменте коммунального хозяйства и благоустройства объяснили, что временные изменения необходимы для безопасного проезда и минимизации задержек во время ремонтных работ на одной из ключевых улиц города.

Таким образом, новый график движения транспорта в Виннице должен обеспечить стабильность перевозок, несмотря на обновление дорожной инфраструктуры, и сохранить доступность основных маршрутов для пассажиров.

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