Ограничение движения транспорта в Луцке необходимо для аварийно-восстановительных работ на важном участке инженерных сетей.

Ограничения движения транспорта в Луцке будут введены с 8 июня из-за аварийно-восстановительных работ на сети ливневой канализации, передает издание Politeka.

Временные изменения будут касаться проспекта Воли на отрезке от перекрестка с улицей Шопена до перекрестка с улицей Парковой. Движение на этом участке будет перекрыто до завершения ремонтных мероприятий. Точные сроки выполнения работ пока не называются.

В связи с проведением ремонта городские власти меняют схемы курсирования общественного транспорта. Об этом сообщила секретарь городского совета Екатерина Шкледа.

Об этом сообщила секретарь городского совета Екатерина Шкледа.

Для автобусов и троллейбусов определили маршруты объезда через улицы Глушец, Парковую, Словацкую, Богдана Хмельницкого, Набережную и другие магистрали.

Среди автобусных направлений изменения коснутся маршрутов №1, №2, №5, №10, №11, №12, №25, №30 и №31. Часть из них будет курсировать по обновленным схемам в обоих направлениях, другие только в одном.

Корректировку также вводят для троллейбусов №1, №2, №3, №5 и №15. Для каждого из них определены отдельные пути объезда в зависимости от направления движения.

В городском совете отмечают, что ограничение движения транспорта в Луцке необходимо для проведения аварийно-восстановительных работ на важном участке инженерных сетей.

Водителям рекомендуют заранее учитывать изменения при планировании поездок, а пассажирам следить за обновлениями по работе общественного транспорта.

О дополнительных корректировках и возврате к привычным схемам движения городские власти обещают сообщить отдельно после завершения ремонтных мероприятий.

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