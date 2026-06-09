Подорожание проезда во Львове связывают с увеличением затрат перевозчиков и повышением цен на горючее и обслуживание техники.

Подорожание проезда во Львове стало одним из самых заметных изменений в городском транспорте после введения новых тарифов 16 мая, сообщает Politeka.

Обновленные расценки коснулись как жителей, так и гостей города. Окончательная сумма сейчас определяется методом расчета при использовании публичным транспортом.

Самый высокий уровень оплаты установлен для наличных операций – 30 гривен за одну поездку. При использовании банковской карты сумма уменьшается до 26 гривен.

Самые выгодные условия действуют для владельцев «Леокарт» и пользователей мобильного приложения. В таком случае стоимость составляет 23 гривны, что стимулирует переход на безналичные решения.

Студенческая категория получила отдельный льготный вариант. При наличии транспортной карты одна поездка обходится в 11,5 гривны, что существенно снижает ежедневные расходы.

Специалисты связывают подорожание проезда во Львове с увеличением расходов перевозчиков и повышением цен на горючее и обслуживание техники. Подобные коррекции в последнее время фиксируются и в других украинских городах.

Для сравнения, в столице действуют более низкие расценки: проезд в метро, ​​автобусе, трамвае и троллейбусе стоит 8 гривен, а при безналичном способе может быть еще дешевле.

В городской администрации отмечают, что обновление системы оплаты должно обеспечить стабильную работу перевозчиков и поддержать качество обслуживания пассажиров.

Последующие корректировки зависят от экономических условий и уровня расходов в сфере городских перевозок.

Источник: fakty

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