Подорожание проезда в Днепре рассматривается как вынужденный шаг в рамках адаптации к текущим экономическим условиям.

Подорожание проезда в Днепре официально вступило в силу после обновления тарифов на городские маршрутные автобусы, передает Politeka.

Новая стоимость одной поездки составляет 23 гривны. Предыдущий уровень держался на отметке 20 гривен и действовал с января.

В городской администрации объяснили пересмотр экономическими факторами, влияющими на стабильность транспортной системы.

Перевозчики фиксируют существенный рост затрат на дизель, смазки, ремонтные работы и содержание подвижного состава.

Отдельно отмечается кадровый недостаток. Часть водителей покинула рабочие места, из-за чего графики движения иногда сокращаются.

Дополнительным фактором давления стала ситуация на топливном рынке. Оптовая цена дизельного горючего поднялась почти до 90 гривен за литр.

О цене сообщили в горсовете .

Для сравнения, ранее средний уровень держался около 70 гривен, что позволяло удерживать более низкую себестоимость перевозок.

По оценкам специалистов, реальная стоимость одной поездки в настоящее время колеблется в пределах 28–32 гривен в зависимости от маршрута.

В то же время в горсовете отмечают, что новые расценки призваны удержать работу маршрутной сети без сокращения рейсов.

Днепр остается одним из городов, где транспортная система наиболее чувствительна к колебаниям энергорынка и затратам на обслуживание.

Именно поэтому удорожание проезда в Днепре рассматривается как вынужденный шаг в рамках адаптации к текущим экономическим условиям.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшая ситуация будет зависеть от стоимости горючего, кадрового обеспечения и финансовой стабильности перевозчиков.

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