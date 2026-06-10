В целом, подорожание продуктов в Запорожье охватывает почти все основные категории потребительской корзины.

Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется в разных товарных категориях, где изменения стоимости охватили как базовые продукты, так и мясо и рыбу, сообщает Politeka.

Данные рынка за май-июнь 2026 свидетельствуют о постепенном, но неравномерном росте цен.

В сегменте бакалеи наблюдается умеренная динамика. Макароны перьев в среднем стоят 34,70 грн за килограмм. В магазинах Metro и Novus цена колеблется от 34,50 до 34,89 грн, что практически соответствует среднерыночному уровню. За месяц товар прибавил около 1,50 грн, что свидетельствует о стабильном, но медленном движении вверх.

Сходная тенденция прослеживается и в других категориях. Маргарин «Щедро Сливочный особенный 72,5%» держится на уровне 44,70 грн. за 250 граммов. В разных торговых сетях стоимость варьируется от 42,60 до 48,50 грн. В среднем продукт подорожал на 2,53 грн, что отражает всеобщее повышение затрат в молочном сегменте.

В мясном направлении рост более заметен. Колбаски "Алан охотничьи полукопченые" стоят в среднем 845,48 грн за килограмм. В рознице цена колеблется от 740,94 грн у Metro до 929,00 грн у Novus. За месяц прирост составил более 107 грн, что является одним из самых высоких показателей среди рассматриваемых товаров.

Рыбная продукция также показывает повышение. Карп потронутый в среднем продается по 359,50 грн за килограмм. В разных сетях цены изменяются от 329 до 390 грн. За месяц рыба прибавила около 40 грн, что связывают с сезонными колебаниями спроса и расходами на поставку.

В сегменте консервов и закруток динамика еще более ощутима. Огурцы «Нежин консервированные» стоят в среднем 196,67 грн. за 920 граммов. В мае средний показатель был ниже, а прирост составил более 4 грн. в месяц. Икра из кабачков показала самый резкий рост — до 104 грн за банк, что более чем на 10 грн выше предыдущего уровня.

В целом, подорожание продуктов в Запорожье охватывает почти все основные категории потребительской корзины. Наиболее заметные изменения зафиксированы в мясе и консервах, в то время как бакалея и молочные позиции демонстрируют относительно стабильную, но постепенно восходящую динамику.

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