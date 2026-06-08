Графики отключения света в Запорожье 9 июня связаны с выполнением плановых ремонтных и профилактических работ.

В Запорожье на 9 июня вводятся дополнительные графики отключения света, которые охватят значительное количество адресов в разных районах города, сообщает Politeka.net.

Графики не порадуют, ведь продлятся много часов подряд. Временные ограничения электроснабжения связаны с выполнением плановых ремонтных и профилактических работ на объектах электросетей. Такие мероприятия проводятся для поддержания надежной работы энергосистемы, модернизации оборудования и предотвращения возможных аварийных ситуаций в будущем.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», графики отключения света с 09:00 до 17:00 в Запорожье на 9 июня охватят десятки домов, расположенных по следующим адресам:

Архитектурна: 70, 72

Виктора Духовченко (Цюрупы): 42-64, 67-89

Волонтерська (Гродненська): 1-21, 23а, 2-6, 8а, 8б, 10, 14-22

Евгена Адамцевыча (Тымирязева): 196-224, 243-275

Запоризька: 7 (9 пов), 9, 9 (9 пов), 9 а (9 пов), 9б

Игора Сикорського: 218-232

Ирпинська (Челябинська): 1а, б, к, 2а, 2ас

Курортна: 48, 50-96, 98, 57-61, 63, 65-103

Мальовныча: 47-91, 52-106

Олександривська: 114, 95,97 (4 пов), 97, 97 а (4 пов)

Передатна: 10а, 14а, 11б, 1а, 1в, д, є, ж, з, с, ва, 3с, 3, 3д, 2а, г, е, 4а, 6с, 8а, 8б, 5а, 9а

Прыходська (Комунаривська): 45, 45а, 49

Свитловодська: 1-55, 2-54

Сичеславська (Норильська): 2/4

Фабрычна: 121, 123, 122, 124, 134, 129, 133, 135, 137, 141, 143, 133а, 61

Цегельна: 122, 124с, 123/1, 123/2, 123/3, 154/2, 154, 154с(Святковий2), 249, 44а, 44с, 44, 46с, 47с, 49а, 49с, 49в, 51с, 53, 52с, 50/1, 50, 56, 56а, 58б, 58а, 58г, 57а, 59с, 58с, 60, 62, 63, 65а, 64, 68, 65, 65б, 67с

Шкильна: 10а, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 24/3, 24а, 26

пр. Соборный: 102, 104, 106, 106а

пров. Богатирськый: 1, 3, 11, 15, 41, 2, 8

пров. Святковый: 1, 5а, 9а, 11б, 2(Цегельна154с), 2а

С 09:00 до 14:00 будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые продлятся по следующим адресам:

Алмазна: 64, 66, 70, 85-91

Анатолия Соловяненка (Адмирала Ушакова): 33-63, 69-71, 36-68, 39, 41, 65, 67, 73, 81, 83, 77-93, 88-98

Володымыра Мономаха (Олександра Невського): 101, 73-87, 68-84, 89-99, 103-121, 112-118, 122-144

Лейтенанта Шмидта: 156-226

Наскризна: 17-23, 18-24

Нижынська: 111-117, 120-126, 95-109

Финансова: 1-21, 2-12, 23-35, 14-26

Човнова: 10-24, 21-27, 26-32

пров. Водный: 1-5, 2-4, 6, 7

пров. Таллинськый: 1-7, 2-6, 9-15, 8-14.

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: как подняли цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: стоимость значительно выросла.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Запорожье: как именно были обновлены цены.