Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области остается эффективным инструментом поддержки.

Переселенцы продолжают получать денежную помощь для ВПЛ в Киевской области, если отвечают установленным государством критериям, сообщает Politeka.net.

О том, почему внутренне перемещенным лицам могут не выплачивать государственную помощь, говорится в постановлении Кабмина.

С 1 июля 2025 г. государство проводит ежемесячную проверку получателей помощи. Если внутренне перемещенные соблюдают требования, они могут рассчитывать на поддержку в 2026 году.

Размеры выплат остаются такими: взрослые получают 2 000 грн., дети и лица с инвалидностью — по 3 000 грн. ежемесячно.

В то же время существует перечень оснований для прекращения начислений: длительное пребывание за границей более 30 дней без объяснений, покупка жилья или земельного участка на сумму свыше 100 тыс. грн, приобретение нового автомобиля (за исключением потребностей ВСУ), наличие жилья в безопасных регионах с площадью свыше 13,65 м² на 1 тыс. грн. грн.

У большинства критериев есть исключения или уточнения, поэтому конкретные случаи оцениваются индивидуально и требуют документального подтверждения.

Для сомневающихся в правомерности остановки выплат предусмотрена возможность обращения в органы социальной защиты или ЦНАПов.

Также переселенцы могут проверить состояние начислений через портал ПФУ, горячую линию, сервисные центры или обновить реквизиты и обновляющие документы.

Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить стабильное получение денежной помощи для ВПЛ в Киевской области и избежать задержек в критических семьях.

