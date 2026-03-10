На автоматическое продление денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области имеют право не все переселенцы.

В марте часть ВПО потеряет государственное пособие на проживание в Харьковской области, а некоторым выплаты продолжат, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, кто и на какие выплаты сможет рассчитывать.

Государственная помощь на проживание в размере 2000 гривен на взрослого человека и 3000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью предоставляется сроком на шесть месяцев. После этого выплату отменяют. На автоматическое продление денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области имеют право только самые уязвимые категории граждан:

пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн;

людям с инвалидностью I или II групп;

детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

тяжелобольным детям;

детям-сиротам;

детям, лишенным родительской опеки;

родителям-воспитателям;

приемным родителям.

Обязательным условием получения выплат ВПЛ является непревышение совокупного дохода семьи на одного члена семьи суммы 10 380 гривен.

Кроме основных выплат, отдельные категории внутриперемещенных лиц могут рассчитывать на так называемую «седьмую выплату для ВПЛ» в размере 2 000 гривен.

Речь идет о дополнительной финансовой поддержке тех переселенцев, которые после переезда смогли официально трудоустроиться или зарегистрировались как физические лица-предприниматели и непрерывно осуществляют трудовую или предпринимательскую деятельность в течение шести месяцев подряд.

Важно, что для получения этой помощи не нужно дополнительно обращаться в учреждения или подавать заявления. Начисление осуществляется автоматически Пенсионным фондом Украины на основании информации, уже содержащейся в государственных реестрах — в частности, относительно официального трудоустройства или регистрации ФЛП и уплаты взносов.

Источник: Напенсії.

