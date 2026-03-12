Решение о завершении отопительного сезона в Запорожье на 2026 год принимается с учетом важного показателя.

Отопительный сезон на 2026 год в Запорожье завершается в непростых условиях, ведь энергетическая инфраструктура региона регулярно подвергается атакам, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Решение о завершении отопительного сезона в Запорожье на 2026 год принимается с учетом температурных показателей. Согласно постановлению Кабинета Министров №830, отопление завершается, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех дней подряд превышает +8 °C.

Для сравнения, в прошлом году отапливаемый период 2024/2025 в городе завершили с 27 марта 2025 года. Такое решение было принято исполнительным комитетом Запорожского городского совета согласно постановлению №212. Ожидается, что и в 2026 году решение о завершении отопительного сезона будет приниматься по подобной процедуре – на основании отдельного решения исполкома с учетом погодных условий и действующих нормативов.

В настоящее время во многих многоквартирных домах установлены счетчики тепла, что позволяет жильцам или объединениям совладельцев многоквартирных домов самостоятельно регулировать подачу тепла. Благодаря этому в теплые дни можно сбавлять температуру в помещениях и избегать лишних затрат энергии.

Подготовка к следующему отопительному сезону

Несмотря на то, что точная дата завершения отопительного сезона в Запорожье пока не объявлена, в регионе уже началась подготовка к следующей зиме. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, подготовительные работы стартовали заблаговременно в соответствии с поручениями Президента и Премьер-министра Украины, чтобы область была максимально готова к возможным вызовам будущего отопительного периода.

Особое внимание уделяется защите объектов критической инфраструктуры и повышению энергетической независимости региона. В частности, ведется строительство защитных сооружений на важных объектах, обеспечивающих жизнедеятельность общин.

Кроме того, в регионе постепенно внедряются альтернативные источники энергии, что должно уменьшить зависимость от централизованных сетей и повысить устойчивость энергосистемы.

Источник: Факты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена ​​эта поддержка.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.