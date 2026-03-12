Энергетики уже обнародовали обновленные графики отключения света на 13 марта в Полтавской области.

Жителей Полтавской области предупредили о новых графиках временного отключения света, которые будут действовать 13 марта, сообщает Politeka.net.

Информацию о планируемых ограничениях обнародовали несколько территориальных общин региона со ссылкой на данные компании «Полтаваобленерго».

Энергетики уже обнародовали обновленные графики отключения света на 13 марта в Полтавской области. Жителям советуют заранее ознакомиться с этой информацией, чтобы спланировать свои дела и готовы к возможным временным перебоям с электроснабжением.

С 8 до 20 часов исчезнет электричество в селе Оныщенкы. Ограничения охватят следующие адреса:

Дачна — 3

Лисова — 1, 2, 2Б, 2-Б, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 19А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52/1, 54, 55, 56, 57, 59/2, 62, 64

Лисна — 2Б

Также с 8 до 20 часов не будет электричества в селе Щербакы. Свет исчезнет в домах, расположенных на улицах:

Богдана Хмельныцького — 10

Весняна — 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36

пров. Вышневый — 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27

Героив полку «Азов» — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12

Зализнычна — 6, 9, 11, 12, 13

Зелена Диброва — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22

Кильцева — 9, 11

Кобзарська — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24

Кольцова — 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21

Марка Кропывныцького — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Омельныцька — 1, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37

Революционерив — 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25

Садова — 2

Село Демыдивка также столкнется с длительными отключениями. Света не будет с 8 до 20 часов на таких улицах:

Весела — 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30

Сонячна — 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Украинськои Перемогы — 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25, 29

Центральна — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героив ЗСУ — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

В селе Гунькы также будут продолжаться обесточения, которые охватят следующие адреса:

Кошова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лисова — 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — 7

Заозерна — 1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговый — 1, 2, 3, 5, 7

Центральна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — 2, 4, 13

Козача — 1, 3, 7, 9, 10, 11

Камяна — 2, 8

пров. Камянськый — 1, 6

