Достаточно запасов топлива для стабильной работы системы теплоснабжения, чтобы пока не завершить отопительный сезон в Черниговской области.

В 2026 году завершение отопительного сезона в Черниговской области не будет привязываться к конкретной календарной дате, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба сообщил, что в Украине достаточно запасов топлива для стабильной работы системы теплоснабжения. По его словам, отопительный сезон может длиться столько, сколько в этом потребуются погодные условия, и при необходимости подачу тепла могут продлить даже до середины апреля.

"У нас достаточно ресурсов для того, чтобы отопительный сезон завершался не согласно определенным датам, а согласно температурному режиму. Мы готовы работать и до 15 апреля", - отметил чиновник.

В то же время, энергетики обращают внимание, что более 96% жилых домов в Украине оборудованы тепловыми счетчиками. Это позволяет жителям самостоятельно регулировать подачу тепла в дом и контролировать расходы на отопление.

Если температура на улице повышается свыше +6…+8 °C, жители, в частности, в Черниговской области, могут временно перекрывать задвижку на вводе теплосети в здание в дневное время и открывать ее вечером. Такой способ помогает сохранить тепло ночью и одновременно снизить потребление энергии. При этом специалисты отмечают, что запорную арматуру следует использовать правильно — она должна быть либо полностью открыта, либо полностью закрыта без частичного перекрытия.

Из-за ощутимого потепления, когда днем ​​температура воздуха в некоторых городах поднимается до +15 °C, теплоснабжающие предприятия уже начали менять режим работы котельных. Это позволяет избежать перегрева в квартирах и в то же время более рационально использовать энергоресурсы.

