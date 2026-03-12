Причиною графіків відключення світла у Київській області на 13 березня є проведення планових профілактичних робіт на електромережах.

Графіки відключення світла у Київській області на 13 березня будуть діяти лише в окремих населених пунктах, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження оприлюднили кілька територіальних громад області, спираючись на дані «Київські регіональні електромережі».

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Київські регіональні електромережі» буде проводити профілактичні роботи в межах Великодимерської територіальної громади. У зв'язку з цим з 08:00 до 17:00 години вимикатимуть електрику у наступних населених пунктів:

с. Гоголів вулиці — Грінченка Бориса, Замкова, Носовградська, Русановича, Франка, Преображенська, Ромашки Отамана, Ярослава Мудрого, Володимирська, Київська, Магдебургська, Миру, Молодіжна, Незалежності, Шафонського Опанаса, Стасюка, Європейська, Сотницька, пров. Стасюка, пров. Володимирський, пров. Зоряний, пров. Приходько Надії, пров. Франка

— Грінченка Бориса, Замкова, Носовградська, Русановича, Франка, Преображенська, Ромашки Отамана, Ярослава Мудрого, Володимирська, Київська, Магдебургська, Миру, Молодіжна, Незалежності, Шафонського Опанаса, Стасюка, Європейська, Сотницька, пров. Стасюка, пров. Володимирський, пров. Зоряний, пров. Приходько Надії, пров. Франка с. Тарасівка вулиці — 9-го Січня, Чорновола В’ячеслава, пров. 9-го Січня

— 9-го Січня, Чорновола В’ячеслава, пров. 9-го Січня с . Жердова вулиці — Броварська

— Броварська с-ще Велика Димерка вулиці — Бобрицька, Броварська, Заліська, Паркова, Польова, Промислова, Соборна

— Бобрицька, Броварська, Заліська, Паркова, Польова, Промислова, Соборна с. Плоске вулиці — Жовтнева, Київська, Нова.

Також повідомляється про додаткові роботи в межах Кaлинівської селищної територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії 13.03.2026 року з 9:00 години до 17:00 години в селі Данилівка: вул. Вакуленка, вул. Українки Лесі, вул. Шляхова.

