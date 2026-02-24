Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают владельцы квартир через платформу "Допомагай".

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области можно найти среди объявлений на платформе "Допомагай", где владельцы публикуют предложения для людей, нуждающихся в временном убежище, сообщает Politeka.

Среди вариантов на платформе есть дом в селе Романков (Обуховский район) по улице Лесная. Данное бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области рассчитано на двух человек без детей.

Владелец отмечает, что это полностью обустроенное и оборудованное 3 комнатное отдельное здание на усадебном участке с кухней, санузлом, ванной комнатой и независимым энергоснабжением.

В доме есть автономное отопление, электричество, вода, газ, канализация и интернет, а условием проживания есть уход и обслуживание усадьбы с ежемесячной доплатой.

В объявлении сообщается, что дом расположен в лесном массиве в 18 км от Киева на Обуховском направлении, а для связи оставили номер viber +38 050 3117360.

Еще одно предложение предусматривает проживание в Киеве на улице Парково Сырецкая возле г. Дорогожичи. Там на любой срок предоставляют отдельную квартиру для одинокой женщины, которая работает не полный рабочий день и может помогать с уходом за пожилым дедушкой в ​​возрасте 68 лет.

Также в Киеве на улице Натальи Ужвий обнародовано предложение бесплатного жилья для ВПЛ в Киевской области для энергичной хозяйственной женщины.

Там можно жить с ребенком, но нужно помогать незрячему престарелому мужскому полу. Условия проживания предусматривают возможность поселения на любой срок и рассчитаны на одного человека.

