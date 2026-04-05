Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве продолжает расширяться, охватывая все больше людей, нуждающихся в поддержке и безопасности.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве стала доступна благодаря новой программе поддержки внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий, сообщает Politeka.

Инициатива предусматривает выдачу одежды, обуви и средств гигиены жителям столицы.

Проект включает детей, женщин, переселенцев, людей старшего возраста, малообеспеченные и многодетные семьи, а также лиц с инвалидностью. Получить необходимые вещи можно по определенным пунктам в каждом районе города.

Пункты выдачи функционируют в Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Печерском, Подольском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах. В частности, поддержку оказывают на улицах Ломоносова, Харьковское шоссе, Закревского, Курнатовского, Озерной, Цитадельной, Ярославской, Игната Юры, Воздухофлотском проспекте и проспекте Победы.

Отдельную помощь можно получить через территориальные центры социального обслуживания, где жильцы получают продукты длительного хранения и базовые бытовые принадлежности. Для этого достаточно прийти лично или связаться с учреждением.

Специалисты подчеркивают, что гуманитарная помощь пенсионерам в Киеве предоставляется бесплатно и направлена ​​на покрытие базовых потребностей в сложный период. Программа действует каждый день, а для быстрого оформления советуют иметь при себе документы, подтверждающие статус получателя.

Организаторы призывают не откладывать обращение во избежание очередей и гарантированно получить необходимую поддержку.

Источник

Последние новости Украины:

