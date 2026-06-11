Дефицит продуктов в Николаевской области рассматривается как часть общенационального сокращения предложения и переход к новому сезонному циклу.

Дефицит продуктов в Николаевской области фиксируется на фоне сокращения запасов картофеля прошлого года и изменений ценовой ситуации на внутреннем рынке Украины, где постепенно уменьшается предложение продукции со складов, сообщает Politeka.

Аналитики рынка отмечают, что сейчас производители распродают остатки клубня по 5–11 грн. за килограмм. Это заметно меньше, чем в 2025 году, когда диапазон составил 13–23 грн. Причинами называют избыток на старте сезона и засушливые периоды, повлиявшие на качество и равномерность формирования урожая.

Параллельно на рынок поступает ранний импортный картофель. Ее стоимость составляет около 90 грн за килограмм, формируя верхнюю границу сегмента. Спрос на ввезенный товар пока сдержан, однако при дальнейшем сокращении внутренних запасов возможен его рост.

Эксперты отрасли считают, что ситуация носит переходный характер. По мере истощения складских остатков ожидается постепенное повышение закупочных и розничных цен, особенно в межсезонный период, когда зависимость от импорта традиционно усиливается.

Дополнительное влияние оказывают логистика и неравномерное распределение продукции между регионами, что создает разницу в стоимости в зависимости от области. Дефицит продуктов в Николаевской области рассматривается как часть общенационального сокращения предложения и перехода к новому сезонному циклу.

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться темпами реализации остатков и объемами нового урожая, постепенно выходит на рынок.

В ближайшие недели рынок остается чувствительным к изменениям в предложении и погодных условиях.

Источник: ТСН

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