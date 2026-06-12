Дефицит продуктов в Днепропетровской области рассматривается как часть общеукраинских процессов на овощном рынке.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне изменений ценовой ситуации на рынке картофеля в Украине, где присутствуют дешевые остатки прошлогоднего урожая и значительно более дорогой импортный товар, сообщает Politeka.

Аналитические данные свидетельствуют: сейчас агропроизводители реализуют прошлогодние запасы клубня примерно по 5–11 грн за килограмм. Это существенно ниже уровня аналогичного периода 2025 года, когда диапазон составлял 13–23 грн.

Специалисты объясняют разницу значительными объемами сбора и сезонными особенностями. Дополнительное влияние оказали погодные условия лета, которые сформировали более мелкую фракцию урожая и изменили товарную структуру предложения.

Параллельно внутреннему рынку поступают импортные партии. Их стоимость составляет около 90 грн за килограмм, что уменьшает доступность для потребителей и сдерживает спрос в розничном сегменте.

Эксперты плодоовощного сектора отмечают, что ситуация носит временный характер. Запасы прошедшего урожая постепенно сокращаются, формируя предпосылки для изменения ценовой динамики в ближайшее время.

Участники рынка прогнозируют: при уменьшении предложения и стабильного спроса возможен постепенный рост стоимости как в оптовой, так и в розничной продаже.

В этом контексте - Дефицит продуктов в Днепропетровской области. рассматривается как часть общеукраинских процессов на овощном рынке, где ключевым фактором остается баланс между внутренним производством и импортными поставками.

Также следует отметить, что дальнейшие изменения будут зависеть от темпов поступления нового урожая и объемов внешних поставок.

Источник: ТСН

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