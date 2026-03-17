З початку 2026 року набрало чинності підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення у всіх громадах регіону. Місцева влада пояснює коригування зростанням витрат на електроенергію, ремонт і обслуговування обладнання, а також збільшенням витрат на оплату праці персоналу.

У Ставищенській громаді кубометр води тепер коштує 30,54 грн без ПДВ і 36,65 грн із податком. Водовідведення обійдеться у 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із податком. Актуальні тарифи оприлюднені на порталі громади та через публічні оголошення.

Контроль за дотриманням нових розцінок здійснює заступник селищного голови. Місцеве ЖКП зазначає, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам підприємства та забезпечує стабільну подачу води й належне функціонування інфраструктури.

Влада радить мешканцям планувати бюджет, стежити за офіційними повідомленнями та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною підтримкою, щоб зменшити фінансове навантаження.

Експерти підкреслюють, що своєчасне планування платежів допомагає уникнути боргів і гарантує безперебійну роботу комунальних служб. Мешканців закликають уважно стежити за оновленнями та адаптуватися до змін тарифів.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області робить контроль витрат і своєчасну оплату важливою складовою фінансової дисципліни для всіх домогосподарств регіону.

