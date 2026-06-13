Подорожание продуктов в Запорожье рассматривается как часть общеукраинской тенденции.

Подорожание продуктов в Запорожье прогнозируют в ближайшие месяцы, и коснется оно стоимости хлеба до 6% из-за увеличения издержек производства и логистических процессов, передает Politeka.

Специалисты ожидают, что ежемесячная динамика составит около 2%, без резких скачков. Производители пытаются удерживать рынок, однако ресурсное давление усиливается.

Ключевыми факторами остаются горючее, электроэнергия, удобрения, ремонт техники и оплата труда. Дополнительно влияет военное положение, которое усложняет поставки и повышает расходы на транспортировку.

По словам экономиста Олега Пендзина, обработка земельных площадей подорожала на 35-40% по сравнению с предыдущими периодами. В то же время, урожайность существенно не возросла, что не позволяет компенсировать затраты увеличением объемов.

В итоге часть денежной перегрузки переходит в розничный сектор. В ближайшее время под давлением могут оказаться не только хлебобулочные изделия, но молочная группа, мясные товары, овощи борщового набора и бакалея.

В этом контексте подорожание продуктов в Запорожье рассматривается как часть общеукраинской тенденции, где ценообразование зависит от энергетических и логистических затрат.

Дополнительное давление формируют сложности с кредитованием, нехватку рабочей силы и повышенные затраты на обслуживание техники. Это удерживает рынок в состоянии постепенного пересмотра стоимости.

Аналитики подчеркивают: даже при стабильном урожае снижение цен не ожидается, поскольку себестоимость продолжает расти.

Таким образом, рынок входит в фазу медленной коррекции, где главным драйвером выступают издержки производственной цепи.

Источник: obozrevatel

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