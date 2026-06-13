Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать с учетом сокращенных маршрутов и ограниченного времени курсирования.

Новый график движения транспорта в Луцке вводится на несколько дней из-за ремонтных работ на энергетической инфраструктуре города, передает Politeka.

С 12 по 14 июня в Луцке меняется схема курсирования троллейбусов №1, №2, №5 и №12. Причина – обновление тяговой подстанции в районе улицы Ивана Корсака, о чем сообщили в городском совете.

В час выполнения работ, с 09:00 до 17:00, электротранспорт будет двигаться по сокращенному маршруту и ​​доезжать только до перекрестка с кольцевой развязкой улиц Конякина и Защитников Украины.

Изменения коснутся сразу нескольких направлений: от СКФ «Украина» до улицы Ивана Корсака, от Нового рынка до того же участка, а также маршрутов в сторону Кирпичного завода и Владимирской. Движение в этих сегментах временно ограничено из-за технических работ.

Городские власти призывают пассажиров учитывать корректировки при планировании поездок общественным транспортом. Именно в этот период новый график движения транспорта в Киеве будет действовать с учетом сокращенных маршрутов и ограниченного времени курсирования.

Кроме того, в Луцке сообщалось об ограничении движения.

С 8 июня на проспекте Воли участок от улицы Шопена до Парковой полностью перекрыли до завершения ремонта. Точные сроки выполнения работ пока не определены.

Из-за этого изменяются схемы движения общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы направляются в объезд через улицы Глушец, Парковую, Словацкого, Богдана Хмельницкого и Набережную.

Корректировку коснутся ряда маршрутов автобусов и троллейбусов, часть из них будет курсировать по измененным схемам в обоих направлениях. Остальные — только в одном.

Водителям и пассажирам советуют учитывать изменения при планировании поездок и следить за дальнейшими обновлениями городских властей по восстановлению привычного движения.

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