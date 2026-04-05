Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві продовжує розширюватися, охоплюючи все більше людей, які потребують підтримки та безпеки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві стала доступною завдяки новій програмі підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій, повідомляє Politeka.

Ініціатива передбачає видачу одягу, взуття та засобів гігієни мешканцям столиці.

Проєкт охоплює дітей, жінок, переселенців, людей старшого віку, малозабезпечені та багатодітні родини, а також осіб з інвалідністю. Отримати необхідні речі можна у визначених пунктах у кожному районі міста.

Пункти видачі функціонують у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Подільському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах. Зокрема, підтримку надають на вулицях Ломоносова, Харківське шосе, Закревського, Курнатовського, Озерній, Цитадельній, Ярославській, Гната Юри, Повітрофлотському проспекті та проспекті Перемоги.

Окремо допомогу можна отримати через територіальні центри соціального обслуговування, де мешканці отримують продукти тривалого зберігання та базові побутові речі. Для цього достатньо прийти особисто або зв’язатися з установою.

Фахівці підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві надається безкоштовно та спрямована на покриття базових потреб у складний період. Програма діє щодня, а для швидкого оформлення радять мати при собі документи, що підтверджують статус отримувача.

Організатори закликають не відкладати звернення, щоб уникнути черг і гарантовано отримати необхідну підтримку.

Джерело

Останні новини України:

