Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляется в виде единовременной выплаты 1500 гривен для отдельных категорий получателей пенсий и социальных пособий, передает Politeka.
Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины.
По словам Татьяны Ткаченко, главного специалиста отдела обслуживания граждан №3 в Кропивницком, выплаты состоятся автоматически, без необходимости обращаться в фонд. Жители получат средства на текущие счета или через отделение АО «Укрпочта».
Право на помощь имеют граждане, которым пенсия или государственная социальная поддержка назначена на 1 апреля 2026 года. Размер единовременных выплат не учитывается при определении совокупного дохода семьи для других видов пособий, что гарантирует сохранение прав на социальные программы.
Специалисты отмечают, что эта поддержка направлена на оперативное облегчение финансовой нагрузки уязвимых слоев населения и обеспечение базовых потребностей в Кировоградской области. Жителям советуют проверять наличие выплат в своих банковских или почтовых отделениях, чтобы получить денежные средства без задержек.
Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области позволяет оперативно поддержать наиболее уязвимых граждан и обеспечить их базовые потребности в апреле.
Кроме того, в Кировоградской области можно получить гуманитарную помощь.
Центр поддержки "Єднання" работает на территории Александровской общины в будние дни. Посетители могут получить продуктовые наборы, гигиенические средства и другие вещи первой необходимости. Помощь доступна как местным жителям, так и переселенцам.
