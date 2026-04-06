Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области позволяет оперативно поддержать наиболее уязвимых граждан и обеспечить их базовые потребности в апреле.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляется в виде единовременной выплаты 1500 гривен для отдельных категорий получателей пенсий и социальных пособий, передает Politeka.

Об этом сообщает Главное управление Пенсионного фонда Украины.

По словам Татьяны Ткаченко, главного специалиста отдела обслуживания граждан №3 в Кропивницком, выплаты состоятся автоматически, без необходимости обращаться в фонд. Жители получат средства на текущие счета или через отделение АО «Укрпочта».

Право на помощь имеют граждане, которым пенсия или государственная социальная поддержка назначена на 1 апреля 2026 года. Размер единовременных выплат не учитывается при определении совокупного дохода семьи для других видов пособий, что гарантирует сохранение прав на социальные программы.

Специалисты отмечают, что эта поддержка направлена ​​на оперативное облегчение финансовой нагрузки уязвимых слоев населения и обеспечение базовых потребностей в Кировоградской области. Жителям советуют проверять наличие выплат в своих банковских или почтовых отделениях, чтобы получить денежные средства без задержек.

Кроме того, в Кировоградской области можно получить гуманитарную помощь.

Центр поддержки "Єднання" работает на территории Александровской общины в будние дни. Посетители могут получить продуктовые наборы, гигиенические средства и другие вещи первой необходимости. Помощь доступна как местным жителям, так и переселенцам.

Последние новости Украины:

