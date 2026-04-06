Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області дозволяє оперативно підтримати найбільш уразливих громадян та забезпечити їхні базові потреби у квітні.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надається у вигляді одноразової виплати 1 500 гривень для окремих категорій отримувачів пенсій та соціальних допомог, передає Politeka.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України.

За словами Тетяни Ткаченко, головного спеціаліста відділу обслуговування громадян № 3 у Кропивницькому, виплати відбудуться автоматично, без необхідності звертатися до фонду. Мешканці отримають кошти на поточні рахунки або через відділення АТ «Укрпошта».

Право на допомогу мають громадяни, яким пенсія або державна соціальна підтримка призначена станом на 1 квітня 2026 року. Розмір одноразової виплати не враховується при визначенні сукупного доходу сім’ї для інших видів допомог, що гарантує збереження прав на соціальні програми.

Фахівці наголошують, що ця підтримка спрямована на оперативне полегшення фінансового навантаження вразливих верств населення та забезпечення базових потреб у Кіровоградській області. Мешканцям радять перевіряти наявність виплат у своїх банківських чи поштових відділеннях, щоб отримати кошти без затримок.

Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області дозволяє оперативно підтримати найбільш уразливих громадян та забезпечити їхні базові потреби у квітні.

Крім того, в Кіровоградській області також можна отримати гуманітарну допомогу.

Центр підтримки «Єднання» працює на території Олександрівської громади в будні дні. Відвідувачі можуть отримати продуктові набори, засоби гігієни та інші речі першої необхідності. Допомога доступна як місцевим мешканцям, так і переселенцям.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.