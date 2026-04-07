Прогноз погоды на неделю с 8 по 14 апреля в Киеве свидетельствует о неустойчивых погодных условиях с осадками, колебаниями температуры и постепенным потеплением в конце периода, пишет Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет сайт Синоптик .

В среду, 8 апреля, в течение суток сохранится сплошная облачность. Ожидается мелкий дождь, который продлится почти без перерывов. Температура поднимется до +8°, ​​при умеренном ветре и высокой влажности.

В четверг, 9 апреля, ночью пройдет дождь, а утром возможно его смешивание со снегом. Во второй половине дня осадки прекратятся. Воздух прогреется до +4°, будет ощущаться прохлада.

В пятницу, 10 апреля, синоптическая ситуация остается сложной. Утром будет идти дождь со снегом, который перейдет в длительный дождь. Температура днем ​​не превысит +3°, что характерно для раннего весеннего периода.

В субботу, 11 апреля, в течение дня сохранится пасмурная погода. Осадки продлятся ночью и днем, лишь вечером возможно их прекращение. Максимальные значения достигнут +6°.

В воскресенье, 12 апреля, существенных изменений не предвидится: небо будет оставаться затянутым, периодически пройдут дожди. Температурные показатели будут колебаться в пределах +6…+8°.

В понедельник, 13 апреля, осадки прекратятся. Несмотря на облачность, воздух прогреется до +11°, что свидетельствует об изменении погодных процессов.

Во вторник, 14 апреля, существенных осадков не ожидается. Утром возможны прояснения, однако днем ​​снова появится облачность. Температура поднимется до +14°, что станет самым высоким показателем через неделю.

Синоптики отмечают, что прогноз погоды на неделю с 8 по 14 апреля в Киеве формируется под влиянием циклонов, которые приносят влажный воздух, периодические осадки и нестабильный температурный режим с постепенным переходом в более теплые условия.

Последние новости Украины:

