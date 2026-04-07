Прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 квітня в Києві свідчить про нестійкі погодні умови з опадами, коливаннями температури та поступовим потеплінням наприкінці періоду, пише Politeka.net.
Інформацію про це надає сайт Синоптик.
У середу, 8 квітня, протягом доби збережеться суцільна хмарність. Очікується дрібний дощ, який триватиме майже без перерв. Температура підніметься до +8°, при помірному вітрі та високій вологості.
У четвер, 9 квітня, вночі пройде дощ, а вранці можливе його змішування зі снігом. У другій половині дня опади припиняться. Повітря прогріється до +4°, відчуватиметься прохолода.
У п’ятницю, 10 квітня, синоптична ситуація залишиться складною. Вранці очікується дощ зі снігом, який перейде у тривалий дощ. Температура вдень не перевищить +3°, що характерно для ранньовесняного періоду.
У суботу, 11 квітня, протягом дня збережеться похмура погода. Опади триватимуть уночі та вдень, лише ввечері можливе їх припинення. Максимальні значення сягнуть +6°.
У неділю, 12 квітня, суттєвих змін не передбачається: небо залишатиметься затягнутим, періодично проходитимуть дощі. Температурні показники коливатимуться в межах +6…+8°.
У понеділок, 13 квітня, опади припиняться. Попри хмарність, повітря прогріється до +11°, що свідчитиме про зміну погодних процесів.
У вівторок, 14 квітня, істотних опадів не очікується. Вранці можливі прояснення, однак вдень знову з’явиться хмарність. Температура підніметься до +14°, що стане найвищим показником за тиждень.
Синоптики зазначають, що прогноз погоди на тиждень з 8 по 14 квітня в Києві формується під впливом циклонів, які приносять вологе повітря, періодичні опади та нестабільний температурний режим із поступовим переходом до тепліших умов.
