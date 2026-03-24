Гуманитарная помощь для пенсионеров в Киеве началась в виде бесплатной раздачи горячих обедов для людей преклонных лет, переселенцев и граждан, оказавшихся в сложных жизненных условиях, сообщает Politeka.

Инициативу реализует благотворительная организация «Пища жизни». Волонтеры готовят блюда с соблюдением санитарных норм и правил безопасности. Меню включает в себя вегетарианские и веганские позиции, что позволяет обеспечить питательное питание для посетителей старшего возраста.

Выдача пищи проходит три раза в неделю - в понедельник, среду и пятницу. Основные локации работают в парке «Радуга» по улице Мечты в 13:30, на Новомостицкой, 2-Г в 14:00 и на Нижнем Валу, 23 в 15:30.

Получить горячий обед могут жители столицы и люди, переехавшие из пострадавших от боевых действий регионов. Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь пенсионерам в Киеве направлена ​​на поддержку тех, кому сложно самостоятельно обеспечить ежедневное питание.

Во время встреч добровольцы также общаются с посетителями, дают советы по бытовым вопросам и здоровому образу жизни. Это помогает пожилым людям поддерживать социальные контакты.

Жителям советуют заранее проверять график работы пунктов, чтобы выбрать удобное время и избежать очередей. Проект работает на постоянной основе и остается открытым для новых участников.

Координаторы призывают сообщать о программе знакомых пенсионеров, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться помощью.

Все желающие могут обращаться за дополнительной информацией или следить за обновлениями на официальных ресурсах.

