Как работают церкви на Пасху 2026 в Днепре разъяснили местные религиозные общины, обнародовав детали освящения пасхальных корзин.

Как работают церкви на Пасху 2026 года, в Днепре важно знать всем, кто планирует посетить храм, поскольку некоторые богослужения состоятся в специально определенные часы, сообщает Politeka.

Верующие смогут освятить пояса 11 апреля с 14:00–15:00 до 20:00 и 12 апреля с 7:00 до 11:00–12:00 в более чем двадцати храмах Православной Церкви Украины.

Чтобы узнать, как работают церкви на Пасху 2026 в Днепре, жителей просят следить за официальными страницами религиозных общин в соцсетях.

Среди храмов, где состоится освящение, есть:

Свято-Духовский храм на проспекте Металлургов, 43,

Петро-Павловский храм на проспекте Свободы, 89,

Свято-Благовещенский женский монастырь на улице Релеева, 36

Храм святой Великомученицы Екатерины на улице Независимости, 29,

Храм Успения Пресвятой Богородицы по улице Канатная, 84,

Храм в честь Архистратига Михаила на улице Макарова, 18-А и Храм Благовещения Пресвятой Богородицы по улице Народная, 1.

Храм Трех Святителей на улице Победы, 113-Б

Храм Рождества Пресвятой Богородицы по улице Набережная Заводская, 92-Б,

Храм Святого Духа по улице Зеленогорская, 1.

Местные власти и правоохранители отмечают важность безопасности. Церкви на Пасху 2026 г. в Днепре будут работать в режиме усиленной готовности.

Предусмотрено дежурство правоохранителей, медиков и чрезвычайников. Глава ДнепрОВА Сергей Лысак призвал религиозные общины позаботиться о безопасности верующих, избегать скоплений и проинформировать о ближайших укрытиях.

