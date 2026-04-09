Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Дніпрі роз’яснили місцеві релігійні громади, оприлюднивши деталі освячення великодніх кошиків.

Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Дніпрі важливо знати всім, хто планує відвідати храм, оскільки деякі богослужіння відбудуться у спеціально визначені години, повідомляє Politeka.

Віряни матимуть змогу освятити паски 11 квітня з 14:00–15:00 до 20:00 та 12 квітня з 7:00 до 11:00–12:00 у понад двадцяти храмах Православної Церкви України.

Щоб дізнатися, як працюють церкви на Великдень 2026 року в Дніпрі, мешканців просять стежити за офіційними сторінками релігійних громад у соцмережах.

Серед храмів, де відбудеться освячення, є:

Свято-Духівський храм на проспекті Металургів, 43,

Петро-Павлівський храм на проспекті Свободи, 89,

Свято-Благовіщенський жіночий монастир на вулиці Релєєва, 36,

Храм святої Великомучениці Катерини на вулиці Незалежності, 29,

Храм Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Канатна, 84,

Храм на честь Архистратига Михаїла на вулиці Макарова, 18-А та Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці на вулиці Народна, 1.

Храм Трьох Святителів на вулиці Перемоги, 113-Б,

Храм Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Набережна Заводська, 92-Б,

Храм Святого Духа на вулиці Зеленогірська, 1.

Місцева влада та правоохоронці наголошують на важливості безпеки. Церкви на Великдень 2026 року в Дніпрі працюватимуть у режимі посиленої готовності.

Передбачене чергування правоохоронців, медиків та надзвичайників. Голова ДніпроОВА Сергій Лисак закликав релігійні громади подбати про безпеку вірян, уникати скупчень та поінформувати про найближчі укриття.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.