Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Дніпрі важливо знати всім, хто планує відвідати храм, оскільки деякі богослужіння відбудуться у спеціально визначені години, повідомляє Politeka.
Віряни матимуть змогу освятити паски 11 квітня з 14:00–15:00 до 20:00 та 12 квітня з 7:00 до 11:00–12:00 у понад двадцяти храмах Православної Церкви України.
Щоб дізнатися, як працюють церкви на Великдень 2026 року в Дніпрі, мешканців просять стежити за офіційними сторінками релігійних громад у соцмережах.
Серед храмів, де відбудеться освячення, є:
- Свято-Духівський храм на проспекті Металургів, 43,
- Петро-Павлівський храм на проспекті Свободи, 89,
- Свято-Благовіщенський жіночий монастир на вулиці Релєєва, 36,
- Храм святої Великомучениці Катерини на вулиці Незалежності, 29,
- Храм Успіння Пресвятої Богородиці на вулиці Канатна, 84,
- Храм на честь Архистратига Михаїла на вулиці Макарова, 18-А та Храм Благовіщення Пресвятої Богородиці на вулиці Народна, 1.
- Храм Трьох Святителів на вулиці Перемоги, 113-Б,
- Храм Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Набережна Заводська, 92-Б,
- Храм Святого Духа на вулиці Зеленогірська, 1.
Місцева влада та правоохоронці наголошують на важливості безпеки. Церкви на Великдень 2026 року в Дніпрі працюватимуть у режимі посиленої готовності.
Передбачене чергування правоохоронців, медиків та надзвичайників. Голова ДніпроОВА Сергій Лисак закликав релігійні громади подбати про безпеку вірян, уникати скупчень та поінформувати про найближчі укриття.
