Дефицит овощей в Николаевской области отражает более широкие процессы, которые сейчас наблюдаются на продовольственном рынке страны.

Дефицит овощей в Николаевской области становится более заметным на фоне сокращения запасов прошлогоднего картофеля и постепенных изменений ценовой ситуации на рынке, сообщает Politeka.

По оценкам аналитиков, производители реализуют остатки продукции по цене от 5 до 11 гривен за килограмм. Для сравнения год назад показатели находились в пределах 13–23 гривен.

Специалисты объясняют такую ​​разницу избыточным предложением в начале сезона, а также влиянием засушливых периодов, отразившихся на качестве урожая.

В то же время на украинский рынок активно поступает ранний импортный картофель. Ее стоимость составляет около 90 гривен за килограмм, что формирует существенный разрыв между разными категориями товара.

Спрос на импортную продукцию пока остается сдержанным. Однако с уменьшением складских запасов интерес к импорту может постепенно увеличиться.

Эксперты считают сложившуюся ситуацию переходным этапом между реализацией старого урожая и появлением новой продукции. Именно поэтому Дефицит овощей в Николаевской области отражает более широкие процессы, которые сейчас наблюдаются на продовольственном рынке страны.

Дополнительное влияние оказывают логистические затраты и особенности снабжения в отдельные регионы, что приводит к колебаниям стоимости в зависимости от места реализации.

Специалисты прогнозируют, что с последующим сокращением остатков возможно постепенное повышение закупочных и розничных цен. Особенно это касается межсезонного периода, когда роль импортной продукции традиционно растет.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от скорости поступления нового урожая и баланса между спросом и предложением на внутреннем рынке.

Источник: ТСН

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