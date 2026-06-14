Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 июня в Днепре показывает переход в более теплый и сухой режим.

Прогноз погоды на неделю с 15 по 21 июня в Днепре предупреждает о волне неустойчивых атмосферных условий с постепенным переходом к более спокойному и теплому летнему фону, передает Politeka.

Понедельник, 15 июня

Начало недели стартует с контрастной картины. В ночные часы и утром – сухо и относительно комфортно. В дневное время формируется дождевая ячейка, которая повышает влажность и снижает чувство тепла. К вечеру небо частично очищается, возвращая более светлые условия.

Вторник, 16 июня

Атмосфера становится плотнее облачности. С утра еще сохраняется относительная ясность, но уже днем ​​и к концу суток фиксируются мелкие осадки. Температурный фон ровный, без резких скачков, однако воздух ощутимо насыщен влагой.

Среда, 17 июня

Ситуация выравнивается. Облака появляются в дневной период, но долго не задерживаются. К вечеру небо постепенно открывается. Осадки не прогнозируются, а ветер остается слабым.

Четверг, 18 июня

Утренние часы начинаются с рассеянной облачности, которая быстро сменяется прояснениями. В середине суток возможны короткие капли дождя, но они не носят длительного характера. Вечером устанавливается более чистая атмосфера. Именно здесь прогноз погоды на неделю с 15 по 21 июня в Днепре показывает переход в более теплый и сухой режим.

Пятница, 19 июня

Погодные условия становятся более мягкими. Утром и ближе к концу суток преобладает ясность, в то время как в дневной промежуток возможно короткое затенение облаками. Небольшой дождь быстро завершается, не оказывая существенного влияния на общую картину.

Суббота, 20 июня

Доминирует стабильное солнечное поле. В течение всех часов небо остается открытым, без осадков. Воздух постепенно прогревается, создавая чувство летнего пика.

Воскресенье, 21 июня

Финал недели проходит под преимущественно ясными условиями. Во второй половине дня возможны облачные вставки, но они не приносят дождя. К вечеру снова устанавливается чистое небо, завершающее семидневный цикл спокойно и сухо.

Источник: sinoptik

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