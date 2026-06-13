Оформление денежной помощи для пенсионеров в Одесской области осуществляется на основании заявления, которое можно подать как лично, так и через электронные сервисы.

Часть пенсионеров в Одесской области в 2026 году будет иметь право на ежемесячную денежную помощь от государства, размер которого приближается к 1 300 гривен, сообщает Politeka.net.

Речь идет о дополнительных выплатах для неработающих военных пенсионеров как бывших рядовых, так и представителей офицерского состава. Исключение составляют лица, проходившие срочную службу. Указанная поддержка может начисляться как к пенсии за выслугу лет, так и к выплатам по инвалидности.

В Пенсионном фонде подчеркивают , что, несмотря на закрепленный законодательством характер, эта выплата не назначается автоматически. Для ее оформления пенсионер должен самостоятельно обратиться в территориальное отделение ПФУ и предоставить документы, подтверждающие содержание нетрудоспособных членов семьи, а также отсутствие у них других источников дохода.

Оформление помощи в Одесской области осуществляется на основании заявления, которое можно подать как лично, так и через электронные сервисы Пенсионного фонда. В стандартный пакет документов входят паспорт, идентификационный код, справки о родственных связях, подтверждение совместного проживания, а также документы, удостоверяющие отсутствие доходов у нетрудоспособных членов семьи.

Главным условием назначения денежной помощи остается наличие на иждивении пенсионера нетрудоспособных родственников, не имеющих собственных доходов и фактически находящихся на его обеспечении. В таких случаях военный пенсионер выступает основным или единственным источником финансовой поддержки для семьи.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц установлен на уровне 2595 гривен. Соответственно размер выплаты составляет 50% от этой суммы — около 1 297 гривен на каждого иждивенца.

Специалисты отмечают, что выплата автоматически пересматривается вместе с изменением социальных стандартов. В то же время, они обращают внимание, что на фоне инфляционных процессов реальная покупательная способность таких доплат постепенно снижается.

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