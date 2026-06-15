Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области проявляется неравномерно и зависит от логистики поставок.

Дефицит молочных продуктов в Кировоградской области фиксируется на фоне роста производственных затрат и сокращения сырьевой базы в молочном секторе, сообщает Politeka.

Отраслевые объединения связывают нынешние изменения с удорожанием кормов для крупного рогатого скота. Дополнительное давление создают затраты на логистику, электроэнергию и горючее, которые формируют итоговую себестоимость товаров на всех этапах.

Поэтому фермерские хозяйства сообщают о снижении надоев, что автоматически уменьшает объемы сырья для дальнейшей переработки. В периоды повышенного спроса это может повлечь за собой локальные перебои с отдельными позициями.

В то же время, эксперты не прогнозируют полного исчезновения продукции с полок магазинов. Часть производимых объемов традиционно направляется на внешние рынки, поэтому внутренний сегмент получает лишь частичное перераспределение ресурсов.

Аналитики отмечают, что дефицит молочных продуктов в Кировоградской области проявляется неравномерно и зависит от логистики поставок, структуры торговых сетей и локальных производителей.

Ценовая динамика пока остается относительно стабильной, однако постепенное повышение стоимости отдельных категорий уже рассматривается как предполагаемый сценарий в среднесрочной перспективе.

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться балансом между затратами на производство, доступностью кормов и стабильностью цепей поставок в регионе и стране в целом.

Рынок будет оставаться чувствительным к изменениям в издержках производителей и сезонной динамике спроса. Ситуация может корректироваться в зависимости от стабильности снабжения и объемов переработки сырья.

Источник: fakty

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