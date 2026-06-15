Прогноз погоды в Днепре на неделю с 16 по 22 июня указывает на постепенное повышение температуры после дождливого старта.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 16 по 22 июня свидетельствует о изменяющемся характере атмосферных условий, передает Politeka.

Как информирует сайт Синоптик, начало периода принесет грозы, а завершение порадует летним теплом.

Во вторник, 16 июня, горожан ожидает пасмурное небо. Температурные показатели будут колебаться от +16 до +23 градусов. После обеда синоптики прогнозируют интенсивные ливни с грозовыми явлениями.

На следующий день ситуация существенно изменится. В среду воздух прогреется до +24. Солнце будет доминировать в течение суток, а осадки не прогнозируются.

В четверг с утра сохранится ясность, однако ближе к середине дня появится облачность. Местами возможен небольшой дождь. Максимальная отметка будет составлять +23.

Пятница пройдет без существенных погодных сюрпризов. Столбики термометров поднимутся до +24. Атмосфера остается комфортной, без существенных осадков.

Выходные принесут настоящее летнее тепло. В субботу и воскресенье ожидается солнечная картина с температурой до +27 градусов. Небосклон будет оставаться преимущественно чистым.

Согласно данным метеорологов, прогноз погоды в Днепре на неделю с 16 по 22 июня указывает на постепенное повышение температурных значений после дождливого старта. Самым жарким днем ​​станет понедельник, 22 июня.

В начале новой рабочей недели воздух прогреется до +29. В течение дня будет идти туча, однако существенных осадков не предполагается.

Таким образом, после грозового вторника регион перейдет в более стабильную фазу с большим количеством солнца и комфортными летними показателями.

Синоптики советуют жителям города следить за обновлениями прогнозов из-за возможных локальных изменений погодных условий.

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