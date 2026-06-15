При отборе на денежную помощь для пенсионеров в Днепропетровской области дополнительно учитываются факторы социальной уязвимости.

В Днепропетровской области открыт прием заявок на новую программу денежной помощи, которую получат пенсионеры и другие уязвимые группы населения, сообщает Politeka.net.

Инициатива реализуется Благотворительным фондом «Право на защиту» при поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF) и включает пять регионов, пострадавших от боевых действий или находящихся в зоне повышенных рисков.

Для участия в программе домохозяйства должны удовлетворять определенным критериям. В частности, заявители должны иметь статус внутренне перемещенных лиц или быть местными жителями, проживать не дальше 50 километров от линии фронта или государственной границы, а также иметь среднемесячный доход, не превышающий 8 422 гривны на одного человека.

При отборе дополнительно учитываются факторы социальной уязвимости: наличие инвалидности или тяжелых заболеваний у членов семьи, возраст заявителей, состав домохозяйства, уровень занятости, условия проживания и общее социально-экономическое состояние семьи.

В то же время, организаторы подчеркивают, что соответствие базовым требованиям не гарантирует автоматического назначения выплат. Предпочтение отдается наиболее уязвимым категориям населения, в частности, семьям с людьми с инвалидностью, тяжелобольными, одинокими родителями, а также пенсионерам.

Размер денежной помощи определяется индивидуально и зависит от категории получателей.

Для лиц, остающихся в районах повышенного риска, предусмотрена ежемесячная выплата в размере 1 800 гривен в течение шести месяцев, что составляет 10 800 гривен.

Для семей, вынужденных эвакуироваться, установлена ​​выплата 4 100 гривен в лицо в месяц, или 12 300 гривен в целом за трехмесячный период.

Денежные средства перечисляются одним траншем на банковский счет без ежемесячного разделения.

Процедура подачи заявки в Днепропетровскую область проходит в несколько этапов. Сначала заявители проходят предварительную проверку на соответствие критериям, после чего получают приглашение на верификацию и представление оригиналов документов.

Организаторы отмечают, что обязательно личное участие всех членов домохозяйства, которые претендуют на помощь. Для маломобильных лиц предусмотрен выезд мобильных групп по месту жительства. Также фонд проверяет, не получали ли заявители аналогичной гуманитарной поддержки в рамках других программ.

Актуальная информация о графиках регистрации, адресах пунктов приема заявок и обновлениях программы публикуется в специальном чат-боте проекта. После завершения верификации выплаты обычно поступают в течение 4–6 недель.

Источник: БФ «Право на захист»

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