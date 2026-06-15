Для назначения денежной помощи в Николаевской области пенсионер должен одновременно отвечать всем определенным критериям.

Часть украинских пенсионеров может ежемесячно получать дополнительную денежную помощь в Николаевской области, сообщает издание Politeka.net.

Однако такая выплата назначается не автоматически, а только при соблюдении ряда требований, установленных действующим законодательством. Речь идет о денежной помощи по уходу, право на которую предусмотрено Законом Украины «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью».

Для назначения выплаты гражданин должен одновременно отвечать всем определенным критериям. Если хотя бы одно из условий не выполняется, в оказании помощи могут отказать.

В частности, претендент на денежную помощь в Николаевской области:

достичь 80-летнего возраста;

получать пенсию именно по возрасту;

проживать самостоятельно;

не иметь совершеннолетних детей, внуков или других трудоспособных родственников, которые в соответствии с законом обязаны его содержать;

иметь вывод врачебно-консультативной комиссии (ЛКК), подтверждающий потребность в постоянном постороннем уходе.

Для ее оформления необходимо представить пакет документов в органы социальной защиты населения или Пенсионный фонд Украины.

В него входят:

заявление о назначении выплаты;

паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка о взятии на учет внутренне перемещенного лица – для ВПЛ;

трудовая книжка и документы, подтверждающие отсутствие трудоспособных родственников, обязанных производить содержание;

заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постоянного ухода.

Подать документы можно несколькими способами. Обратиться разрешается лично в сервисный центр Пенсионного фонда через представителей органов местного самоуправления или Центров предоставления административных услуг. Кроме того, оформить заявление можно дистанционно через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или с помощью портала «Дия».

Специалисты отмечают, что своевременное обращение и предоставление полного пакета документов позволяет пенсионерам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, воспользоваться предусмотренным государством правом на дополнительную ежемесячную поддержку.

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