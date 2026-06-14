Дефицит овощей в Винницкой области осложнился из-за стремительного сокращения запасов прошлогодней белокочанной капусты и повышения стоимости на внутренних торговых площадках, сообщает Politeka.

Аналитические данные EastFruit свидетельствуют о резком ускорении роста отпускных расценок в конце прошлой недели. Килограмм старой продукции сейчас оценивается в пределах 8-15 гривен.

По сравнению с предыдущим периодом показатели поднялись почти на три четверти. Причиной называют завершение сезонной реализации в большинстве хозяйств.

Запасы на складах быстро сокращаются. На рынке остались лишь единичные партии нового сбора, поступающие от отдельных производителей.

Спрос при этом остается устоявшимся, что поддерживает высокий уровень стоимости и не позволяет быстрого снижения.

В этом контексте дефицит овощей в Винницкой области становится результатом всеобщего истощения запасов и перехода между урожайными циклами в агросекторе.

Специалисты отмечают, что даже с нынешним повышением продукт все еще дешевле, чем за аналогичный период прошлого года примерно на две трети.

Рыночные эксперты не исключают дальнейшего повышения стоимости из-за ограниченного предложения и медленного поступления новых партий.

Дополнительно наблюдаются изменения в сегменте молочной продукции, где также фиксируют сокращение доступных объемов и повышение расценок осенью.

Прогнозы свидетельствуют о возможном увеличении стоимости на 15–25% в зависимости от затрат производственных предприятий и общей конъюнктуры.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от темпов нового сбора и скорости пополнения товарных запасов на рынке.

Источник: mind.ua

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: как именно были пересмотрены цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области: кому могут приостановить выплаты.