Графики отключения света в Днепропетровской области на 17 апреля вводятся в связи с плановыми работами, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Днепровские электросети».

Графики отключения света в Днепропетровской области на 17 апреля продлятся только в отдельных населенных пунктах региона. Ограничения носят временный характер и связаны с проведением профилактических работ на электросетях.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Вильне с 8 до 19 часов по следующим адресам:

Сонячна - 2, 4, 10, 15, 18/А, 19, 20, 22, 24, 26, 59.

17.04.2026 года в рамках Томаковского поселкового территориального общества (Чумаковский старостинский округ) состоится отключение электроэнергии с 8:30 до 18:00 в таких населенных пунктах:

село Чумакы: ул. Центральна, ул. Садова, пров. Шкильный.

село Крутеньке: ул. Мыру, ул. Ланивська.

В рамках Сурско-Литовская территориальная община также будут продолжаться отключения. Они будут действовать в селе Сурсько-Лытовське с 09:00 до 18:00 и коснутся следующих улиц:

50 рокив Перемогы — 26, 41, 43, 44, 47

Аптечна — 12, 14, 15/А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Затышна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Космична — 17, 19, 21, 22, 25, 26/з.д.0045, 31, 33, 36, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 54, 56, 60, 66, 68, 70

Котляревського — 14, 15, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 52

Коцюбынського Мыхайла — 29, 38, 40, 43, 49, 59, 68

Молодижна — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Нова — 1

Польова — 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56/Б, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152

Шевченка Тараса — 16, 16/А, 18/А, 20, 20/А, 24, 28/з.д.0105, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45

пров. Некрасова — 1, 8/Б, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

