Дефицит овощей в Одесской области увеличивает ценовое давление на рынке моркови и других корнеплодов на фоне сокращения запасов прошлогоднего урожая, передает Politeka.

Аналитики фиксируют рост стоимости из-за ограниченных остатков качественной продукции и повышенной активности оптовых закупок. Спрос в сегменте заметно опережает доступное предложение, подталкивающее отпускные цены вверх.

Фермерские хозяйства сообщают о постепенном истощении складских запасов. Поэтому реализация происходит по более высоким расценкам, которые сейчас держатся в пределах 13–20 гривен за килограмм. Это примерно на треть больше, чем неделей раньше.

Эксперты рынка связывают динамику также с сезонным сокращением остатков и усилением активности розничных сетей. В то же время текущие показатели все еще остаются ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

На этом фоне дефицит овощей в Одесской области формирует спрос в соседних регионах.

Участники рынка прогнозируют дальнейшее, но постепенное повышение стоимости без резких скачков. Ограниченная покупательная способность населения сдерживает быстрый рост цен.

Аналитики EastFruit отмечают, что ситуация остается нестабильной, однако предпосылок существенного удешевления пока нет.

Дальнейшее развитие будет зависеть от объемов нового урожая и темпов его поступления на рынок. Участники внимательно отслеживают баланс спроса и предложения в преддверии активного сезона сбора.

Ситуация на рынке остается чувствительной к погодным условиям и логистике поставок.

Источник: east-fruit

