Энергетики отмечают, что подобные графики отключения света в Кировоградской области на 31 мая необходимы для проведения проверки оборудования, профилактического обслуживания сетей и устранения возможных технических неисправностей. Это позволяет снизить риски аварийных ситуаций в будущем и обеспечить более стабильную работу энергосистемы региона.

Как предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго», в воскресенье, 31 мая с 09:00 до 17:00 без электроэнергии будут оставаться отдельные адреса в селе Солдатське. Исчезнет электричество по адресам:

Зарична — 1, 1А, 2–3, 5–6, 8, 10–14, 20–27, 29, 31, 33, 36–40, 24, 26, 39–40

Шкильна — 1, 7, 10, 12, 15, 39, 44, 48

С 09:00–17:00 часов обесточат село Камяный Мист, однако электричество будет отсутствовать только на улицах:

Карерна — 1–17, 19–29, 31–35, 40–45

Центральна (Маряно́пиль) — 30

С 09:00 до 17:00 вводят дополнительные графики отключения света в населенном пункте Новоархангельск. Однако электричество исчезнет на многие часы подряд на улицах:

Красная - 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91

Пороновская - 5, 11, 13-14, 18-21, 23, 25-26, 28-29, 31, 33, 35, 44

Европейская - 17

Ивана Белого - 1-7, 9-19, 21, 24-34, 36-40, 2, 25, 27, 29-34

Морозова — 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59–64, 66–67, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86

Овражна — 1а, 3–5, 7, 9–10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 38, 4.

С. Сурженко — 43, 45, 47, 49, 51–62, 63А, 64–67, 66

Сечевых стрелков - 2-4, 6, 8, 10, 12, 40

Слави — 112, 114, 116, 118, 120, 126, 128, 130, 132, 134–139, 141, 143, 145, 147, 135

Юбилейная - 1-4, 7-9, 11-17, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34.

