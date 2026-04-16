Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 квітня вводяться у зв'язку з плановими роботами, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у кількох територільних громад, які посилаються на «Дніпровські електромережі».

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 17 квітня триватимуть лише в окремих населених пунктах регіону. Обмеження носять тимчасовий характер і пов’язані з проведенням профілактичних робіт на електромережах.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Губиниська територіальна громада.

У зв’язку з виконанням даних робіт буде відключення електроенергії в селі Вільне з 8 до 19 години за такими адресами:

Сонячна — 2, 4, 10, 15, 18/А, 19, 20, 22, 24, 26, 59.

17.04.2026 року у межах Томаківської селищної територіальної громади (Чумаківський старостинський округ) відбудеться відключення електроенергії з 8:30 до 18:00 години у таких населених пунктах:

село Чумаки: вул. Центральна, вул. Садова, пров. Шкільний.

село Крутеньке: вул. Миру, вул. Ланівська.

В межах Сурсько-Литовська територіальна громада також будуть тривати відключення. Вони діятимуть в селі Сурсько-Литовське з 09:00 до 18:00 години та торкнуться наступних вулиць:

50 років Перемоги — 26, 41, 43, 44, 47

Аптечна — 12, 14, 15/А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73

Затишна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Космічна — 17, 19, 21, 22, 25, 26/з.д.0045, 31, 33, 36, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 54, 56, 60, 66, 68, 70

Котляревського — 14, 15, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 52

Коцюбинського Михайла — 29, 38, 40, 43, 49, 59, 68

Молодіжна — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Нова — 1

Польова — 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56/Б, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152

Шевченка Тараса — 16, 16/А, 18/А, 20, 20/А, 24, 28/з.д.0105, 29, 31, 33, 35, 41, 43, 45

пров. Некрасова — 1, 8/Б, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23.

