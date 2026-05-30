Новый график движения транспорта в Запорожье учитывает необходимость дополнительного общественного сообщения для районов с большим пассажиропотоком.

Новый график движения транспорта в Запорожье предусматривает запуск автобусного маршрута №48, который с 1 июня соединит БК ЗАлК с Симферопольским шоссе и охватит несколько густонаселенных районов города, передает Politeka.

О появлении нового направления сообщили в городской транспортной системе. По данным перевозчика, маршрут был создан для улучшения сообщения между жилыми кварталами, центральной частью и важными транспортными узлами Запорожья.

Автобусы будут курсировать от остановки «БК ЗАлК» через проспект Металлургов, улицу Победы, бульвар Шевченко, Тбилисскую, Прибрежную автомагистраль, Автозаводскую, улицу Александра Говорухи и Космическую до остановки «Симферопольское шоссе».

В обратном направлении транспорт будет двигаться через Космическую, Чумаченко, Закарпатского Легиона, Парамонова, Александра Говорухи, Автозаводскую, Прибрежную автомагистраль, улицу Величара и проспект Металлургов.

Расписание курсов автобусов обещают обнародовать уже 31 мая. Ознакомиться с графиком можно будет на официальном сайте коммунального предприятия «Запорожэлектротранс». Пассажирам советуют проверять время отправки в первые дни работы маршрута, поскольку возможны дополнительные корректировки.

В транспортной службе объясняют, что новое направление должно частично снизить нагрузку на другие автобусные линии и обеспечить жителям быстрее сообщение между разными частями города.

Также новый график движения транспорта в Запорожье учитывает необходимость дополнительного общественного сообщения для районов с большим пассажиропотоком и активным ежедневным трафиком.

В городском совете отмечают, что обновление маршрутной сети будет продолжаться с учетом обращений жителей и фактической нагрузки на общественный транспорт.

Источник: vgorode

Последние новости Украины: