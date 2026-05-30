Подорожание проезда в Ужгороде продолжит действовать в городских автобусах еще в течение определенного времени, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет Ужгородского городского совета официально продлил действие временного тарификационного плана на перевозку пассажиров в общественном транспорте.

Согласно обнародованным данным, стоимость одной поездки при оплате через валидатор электронным билетом будет оставаться на уровне 20 гривен до 28 июня 2026 года.

Напомним, что первоначально временное подорожание проезда в Ужгороде с 18 до 20 гривен было введено с 16 апреля 2026 года сроком на один месяц.

Однако из-за дальнейшего роста стоимости горюче-смазочных материалов и официальных обращений местных перевозчиков члены исполнительного комитета решили продлить действие этого тарифа еще на полтора месяца.

В городском совете объяснили, что такое решение о подорожании проезда в Ужгороде было принято на основании официальных обращений компаний-перевозчиков.

Главной причиной корректировки стоимости стали слишком высокие цены на горючее.

Директор коммунального предприятия Ужгородский муниципальный транспорт Виталий Готра ранее сообщал, что даже текущее повышение стоимости поездки до 20 гривен не покрывает всех нужд и не является финансово выгодным для предприятий.

По его словам, из-за существенного роста стоимости горючего местные перевозчики вынуждены обращаться в городской совет с просьбами пересмотреть тарифы, ведь предварительные расценки приносили убытки.

Так что местным жителям приходится привыкать к достаточно большим расходам на транспорт.

Источник: Телеграмм-канал Ужгородского горсовета

