Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается одним из ключевых видов поддержки для граждан, которые после эвакуации ищут временное убежище в общинах региона, сообщает Politeka.

Жители области продолжают публиковать новые объявления для переселенцев. Среди доступных вариантов — отдельные комнаты, частные дома и части домов с базовыми бытовыми условиями.

В селе Высший Булатец Лубенского района готовы поселить женщину или мать вместе с ребенком. Дом оборудован кухней, ванной, необходимой техникой и санузлом. Владельцы ожидают помощи по домашним делам и частичной компенсации коммунальных расходов. Поблизости работают магазины и есть транспортное сообщение.

Еще одно предложение опубликовали в Мачухах недалеко от Полтавы. Дом подходит для пары, одинокой женщины или человека постарше. Оплата за проживание не предусмотрена, но хозяйка просит помогать по хозяйству. В помещении доступны интернет, душевое и газовое отопление.

В Лубнах также предлагают отдельную комнату для чистоплотной женщины, при необходимости вместе с ребенком. Основными условиями остаются порядок и взаимное уважение при совместном проживании.

Представители волонтерских инициатив отмечают, что значительная часть таких возможностей появляется благодаря неравнодушным людям, которые открывают собственные дома для граждан, потерявших дом из-за войны.

Вместе с тем, бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области чаще всего обеспечивается через частные инициативы, гуманитарные проекты и поддержку местных общин, что помогает быстрее находить доступные места для проживания.

Специалисты советуют перед переездом уточнять все условия, проверять актуальность объявлений и заранее согласовывать бытовые детали. Это позволяет избежать недоразумений и облегчает адаптацию на новом месте.

Источник: Допомагай

