Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области происходит в рамках общеукраинского тренда.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области обсуждается в Вознесенске после публикации проекта новых расценок на вывоз и захоронение бытовых отходов, вынесенного на общественное обсуждение, сообщает Politeka.

Введение обновленных начислений предварительно планируется с 1 июня 2026 года. Окончательное решение будет принято после завершения регуляторных процедур и рассмотрения замечаний, которые могут подать жители общины.

Коммунальное предприятие, ответственное за санитарную очистку, объясняет пересмотр ростом затрат. Среди ключевых факторов — более дорогие энергоносители, горючее, ремонт спецтехники, налоговая нагрузка и повышение минимальной заработной платы.

По предварительным расчетам, корректировка может составить около 55%. В структуре отмечают, что действующие финансовые параметры не покрывают фактическую себестоимость выполнения услуг.

Для населения ориентировочная ежемесячная оплата будет составлять от 88,25 до 111,50 гривны с одного человека. Для бюджетных учреждений устанавливают тариф 410,54 грн за кубометр, для других категорий потребителей – 522,57 грн. Отдельно определена ставка за захоронение — 80,70 грн.

Городской совет подчеркивает, что в течение семи дней граждане могут подать предложения или замечания. После завершения этого периода все обращения будут рассмотрены перед принятием финального решения.

Пока ситуация активно обсуждается среди жителей, ведь изменения напрямую повлияют на ежемесячные расходы домохозяйств и учреждений.

Аналитики рынка отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области происходит в рамках общеукраинского тренда пересмотра стоимости ЖКХ из-за роста операционных расходов предприятий.

Подобные корректировки уже фиксируются и в других регионах, где поставщики вынуждены адаптировать расчеты к удорожанию ресурсов и обслуживанию инфраструктуры.

Источник: Интент

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Николаевской области: кто имеет право на получение этих выплат.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Николаевской области: стало известно, насколько сложна ситуация.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий в Николаевской области: в апреле часть украинцев ждут большие выплаты.