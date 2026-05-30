Доплаты пенсионерам в Винницкой области предусмотрены для отдельных категорий бывших военнослужащих, которые содержат нетрудоспособных членов семьи и не имеют официальной работы, передает издание Politeka.net.

Речь идет о ежемесячной прибавке, которая прилагается к базовым пенсионным выплатам и зависит от социальных нормативов. Такой механизм применяется для лиц, после службы обеспечивающих родственников без собственных доходов.

Право на получение имеют бывшие военные разных званий, кроме срочной службы. Дополнительные средства могут начисляться как к пенсии за выслугу лет, так и к выплатам по инвалидности.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины .

Ключевым условием является содержание лиц, не способных самостоятельно обеспечивать себя: пожилых родителей, людей с инвалидностью или нетрудоспособных супругов.

Размер пособия в 2026 году привязан к прожиточному минимуму, что составляет 2 595 гривен. Соответственно, ежемесячная надбавка равна примерно 1297 гривнам за каждого иждивенца.

Именно Доплаты для пенсионеров в Винницкой области в таких случаях могут формировать ощутимую часть дохода семьи, особенно когда на иждивении находится несколько человек.

Специалисты отмечают, что выплата не назначается автоматически. Для ее оформления необходимо обратиться в Пенсионный фонд и подать подтверждающие документы по составу семьи и отсутствию дополнительных источников дохода.

Заявление можно подать в сервисном центре или через электронный кабинет, добавив паспорт, идентификационный код и справки о родственных связях.