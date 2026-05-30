Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Одесской области будут касаться, прежде всего, вновь и неактивных физических лиц предпринимателей, а также юридических лиц, сообщает Politeka.

Соответствующие изменения предусматривают обновленная редакция Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Об ограничениях на карточные переводы с 1 июня в Одесской области проинформировали в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины.

Первый такой документ подписали 10 декабря 2024 года, и к нему присоединились 25 банков и финансовых учреждений страны.

Для вновь и неактивных или так называемых спящих предпринимателей разработали специальные лимиты на банковские переводы, которые начнут действовать поэтапно.

Первые серьезные нововведения начнутся через три месяца с даты подписания этого меморандума, то есть с августа 2026 года. В этот период физические лица предприниматели первой группы будут иметь месячный лимит в размере 600 тысяч гривен.

Для представителей второй и третьей групп предпринимательской деятельности ограничение на карточные переводы с 1 июня в Одесской области составит 3 миллиона гривен в месяц.

Следующий этап ограничений запланирован через шесть месяцев после принятия документа, то есть с ноября 2026 года.

Тогда правила станут еще более строгими, поэтому для первой группы предпринимателей лимит снизится до 400 тысяч гривен.

Предприниматели, принадлежащие ко второй и третьей группам, смогут осуществлять переводы только на сумму до 1 миллиона гривен ежемесячно.

Новые правила затронут и юридические лица, которые недавно зарегистрировались или долгое время не осуществляли финансовую деятельность.

С августа 2026 года лимит для таких компаний составит 5 миллионов гривен в месяц. С ноября 2026 сумма разрешенных ежемесячных переводов для них уменьшится до 2 миллионов гривен.

