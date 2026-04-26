Дефицит продуктов в Киевской области фиксируется на фоне роста импорта минеральных удобрений в первом квартале 2026 года, который достиг 1,2 млн. тонн и превысил прошлогодний показатель на 13%, передает Politeka.

Несмотря на увеличенные поставки, баланс между спросом и предложением на аграрном рынке остается неустойчивым. Аналитики отмечают, что спрос растет быстрее возможностей его покрытия.

Дополнительными факторами являются весенние полевые работы, расширение посевных площадей, логистические задержки и колебания мировых ценовых индикаторов.

Внутренний производственный сектор не обеспечивает полного закрытия потребностей, поэтому зависимость от внешних поставок сохраняется. Участники рынка вынуждены корректировать затраты и изменять каналы снабжения ресурсами.

Отдельно эксперты обращают внимание на плодоовощный сегмент. Здесь дефицит продуктов в Киевской области проявляется в сокращении объемов качественных яблок.

Причину увязывают с особенностями предыдущего сезона. Часть урожая закладывали на хранение в перезрелом состоянии, что ухудшило товарные характеристики и уменьшило пригодные для реализации запасы.

Дополнительное влияние оказал неравномерный подход к технологиям регулирования созревания. Поэтому плоды быстрее теряли качество во время хранения, что сузило предложение на рынке.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшая динамика будет зависеть от логистических решений, результатов нового сбора и стабильности снабженческих цепей.

Также следует отметить, что специалисты продолжают оценивать ситуацию на рынке в пределах текущего сезона.

Джерело: agrotimes, io.ua

